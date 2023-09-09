«Здесь бьется сердце страны»: Путин поздравил москвичей с Днем города

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Полина Долгова
Полина Долгова 25 0

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; 5-tv.ru

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Президент назвал столицу прекрасным, величавым и молодым городом.

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города во время выступления с торжественной речью на празднике в честь 876-й годовщины основания Москвы в концертном зале «Зарядье», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что московские стены с самого основания являются надежной опорой и местом защиты всей страны. Политик подчеркнул, что Москва стала не только мегаполисом безграничных возможностей, но и «сердцем России».

«Сама история определила ее особую роль как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной и любимой страны, которая сегодня твердо отстаивает и утверждает свой суверенитет», — заявил он.

Президент назвал столицу прекрасным, величавым и молодым городом. Он отметил, что столица воодушевляет созидательной энергией и своими безграничными возможностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону.

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