«Здесь бьется сердце страны»: Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент назвал столицу прекрасным, величавым и молодым городом.

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города во время выступления с торжественной речью на празднике в честь 876-й годовщины основания Москвы в концертном зале «Зарядье», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что московские стены с самого основания являются надежной опорой и местом защиты всей страны. Политик подчеркнул, что Москва стала не только мегаполисом безграничных возможностей, но и «сердцем России».

«Сама история определила ее особую роль как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной и любимой страны, которая сегодня твердо отстаивает и утверждает свой суверенитет», — заявил он.

Президент назвал столицу прекрасным, величавым и молодым городом. Он отметил, что столица воодушевляет созидательной энергией и своими безграничными возможностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону.