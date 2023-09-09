Аксенов сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в Крыму
Глава региона призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.
Фото: © РИА Новости
В Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вражеский беспилотник был сбит в северо-западном районе полуострова.
Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее в этот день в Минестерстве обороны страны сообщили, что за последнюю неделю кораблями Черноморского флота в южной части Керченского пролива были обнаружены и ликвидированы три безэкипажных полупогружных катера ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост.
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