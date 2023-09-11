Прямой наводкой: как российские бойцы выбивают боевиков ВСУ с позиций под Соледаром
Российские бойцы продолжают выбивать боевиков ВСУ с позиций под Соледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
На этом участке фронта националисты ежедневно предпринимают по 10-15 атак.
Короткое бабье лето украинские формирования восприняли как последний шанс что-либо показать на поле боя, и усилили свой натиск по двум направлениям — в Запорожской области и на севере Донецкой народной республики.
На Запорожье сосредоточено все внимание мировых СМИ — там пробуксовывает распиаренное «великое украинское наступление». Но в тени его масштабов остаются бои на Донетчине, где ВСУ ежедневно предпринимают по 10-15 атак на соледарском направлении. Особенно яростные бои к югу от Артемовска в районе сел Клещеевка и Андреевка.
Противник пытается выбить наши подразделения с высот и выйти за железную дорогу, которая является своеобразным защитным валом в обороне. Все подробности — в репортаже с передовой от корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
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