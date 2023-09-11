80 лет назад Красная армия освободила Донбасс: как это было
80 лет назад Красная армия освободила Донбасс
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
История повторяется. Сегодня регион снова борется за свою свободу.
На прошлой неделе еще десять населенных пунктов стали городами трудовой доблести. Это и региональные центры — Владимир, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск. И города районного масштаба — Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск.
Весь 2023 год проходит под знаком 80-летия великих побед — Сталинград, прорыв блокады Ленинграда, Курская дуга — теперь Донбасс.
8 сентября 43-го был освобожден и Донецк, который сейчас вновь вынужден бороться за свою свободу. Символом мужества дончан стала Саур-Могила — высокий курган к востоку от Донецка, за который шли ожесточенные бои и в годы Великой отечественной войны, и во время современной битвы за Донбасс. О связи поколений напомнил президент в поздравительном обращении к жителям региона.
«Разрушенный в ходе боев 2014 года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков — новых героев Донбасса. И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков», — сказал глава государства.
Как хранят на Донбассе историческую память и какие силы это дает — расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Все подробности — в его репортаже.
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