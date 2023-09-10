На выборах в Амурской области лидирует действующий губернатор Василий Орлов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Политик вырвался в абсолютное лидерство по подсчетам 0,14% протоколов.

На выборах в Амурской области лидирует действующий губернатор Василий Орлов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов лидирует на выборах регионального главы с 92,86% голосов. Информация об этом следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Результаты были предоставлены по результатам просмотра 0,14% протоколов. Следом за Орловым на втором месте расположился кандидат от КПРФ Борис Белобородов с 3,57% голосов. На третьем месте — участник партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгений Завгородний. За него отдали голоса 1,19% избирателей.

Василий Орлов является представителем партии «Единая Россия». На пост губернатора области он был впервые избран в сентябре 2018 года, сменив Александра Козлова, который был впоследствии назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

Ранее 5-tv.ru писал, что испанский электоральный эксперт высоко оценил выборы в новых регионах РФ.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Самолет с 78 пассажирами на борту повредил шасси при посадке в Новосибирске
17:06
«Наш духовный скреп»: как прошла сессия о сохранении языков коренных народов РФ 
16:53
«Победила позиция России и БРИКС»: политолог Марков об итогах саммита G20
16:44
Гроб утонул в цветах: как прошли похороны знаменитого хирурга Гогиберидзе
16:32
«Для вашего удовольствия»: полуголая Наталья Штурм устроила танцы в своей ванной
16:21
На выборах в Амурской области лидирует действующий губернатор Василий Орлов

Сейчас читают

Эвтаназия или убийство? В Бельгии врачам пришлось «додушить» женщину подушкой
Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»
«Женское сердце переживает»: супруга SHAMAN волнуется за него перед концертами
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России