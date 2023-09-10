На выборах в Амурской области лидирует действующий губернатор Василий Орлов

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов лидирует на выборах регионального главы с 92,86% голосов. Информация об этом следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Результаты были предоставлены по результатам просмотра 0,14% протоколов. Следом за Орловым на втором месте расположился кандидат от КПРФ Борис Белобородов с 3,57% голосов. На третьем месте — участник партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгений Завгородний. За него отдали голоса 1,19% избирателей.

Василий Орлов является представителем партии «Единая Россия». На пост губернатора области он был впервые избран в сентябре 2018 года, сменив Александра Козлова, который был впоследствии назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

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