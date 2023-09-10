Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии
На свалке в Якутии обнаружили тело новорожденного
Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas
Рядом с телом малыша был обнаружен медицинский препарат.
На свалке в Якутии обнаружили труп новорожденного. Младенца нашел водитель ассенизаторской машины в трех километрах от поселка Батагай.
Уточняется, что мальчик был с необрезанной пуповиной от последа. Также на месте находки правоохранительные органы изъяли одноразовую медицинскую простынь, две детские курточки оранжевого и красного цвета, а также один использованный медицинский шприц, что именно за вещество было в нем — уточняется.
Возле свалки остались следы от машины: три отпечатка одинакового типа грязевых колес. На данный момент проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском торговом центре обнаружили труп младенца.
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