Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 593 0

На свалке в Якутии обнаружили тело новорожденного

Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии

Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas

Читайте нас в: Дзен Новости

Рядом с телом малыша был обнаружен медицинский препарат.

На свалке в Якутии обнаружили труп новорожденного. Младенца нашел водитель ассенизаторской машины в трех километрах от поселка Батагай.

Уточняется, что мальчик был с необрезанной пуповиной от последа. Также на месте находки правоохранительные органы изъяли одноразовую медицинскую простынь, две детские курточки оранжевого и красного цвета, а также один использованный медицинский шприц, что именно за вещество было в нем — уточняется.

Возле свалки остались следы от машины: три отпечатка одинакового типа грязевых колес. На данный момент проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском торговом центре обнаружили труп младенца.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
В ЦИК назвали терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области
18:18
Роман с француженкой и психическое заболевание сына: тяжелая судьба Игоря Костолевского
18:09
В Совбезе назвали подрыв «СП» одним из самых резонансных терактов Киева и Запада
17:58
«Агрессивный национализм»: журналиста из РФ не допустили на выступление Макрона
17:46
Водителя кортежа Байдена отстранили за подвоз другого клиента в рабочее время
17:34
Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии

Сейчас читают

Эвтаназия или убийство? В Бельгии врачам пришлось «додушить» женщину подушкой
Гроб утонул в цветах: как прошли похороны знаменитого хирурга Гогиберидзе
Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России