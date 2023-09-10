Мертвец в гробу и портал в ад: кто такая баба-Яга на самом деле

Уникальный персонаж русского фольклора проживал в избушке на курьих ножках. Олицетворением чего является ее дом?

Все люди привыкли к тому, что сказки несут в себе только добро и позитив. Но еще в прошлом столетие советский филолог Владимир Пропп разработал альтернативное мнение. Он считал, что все добрые истории для детей — это переработанные рассказы про обряды инициации, свадьбы и погребение. Одной из самых популярных русских фольклорных персонажей является баба-Яга. Даже в своем привычном образе она пугает детей, но портал «Мел» рассказал, что она может быть еще страшнее.

Баба-Яга — это не просто старая и страшная ведьма. По мнению Проппа образ этого персонажа олицетворяет бездыханное тело, которое лежит в гробу.

А вот ее дом — это и вовсе портал в царство мертвых. Пропп утверждал, что избушка на курьих ножках стоит на границе между двумя мирами. Зачастую у нее нет окон и дверей. И в целом она может напоминать склеп.

По сюжету сказок, герой в избушке на курьих ножках проходил испытание, чтобы попасть в лес. Именно среди деревьев древние русы проводили языческие обряды. Возможно, люди того времени верили, что умершие души проходили испытания, чтобы попасть в мир мертвых.

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