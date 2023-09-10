Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 215 0

На фото XIX века у матерей зачеркнуты лица — есть причины

Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица

Фото: www.globallookpress.com

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Историки до сих пор пытаются раскрыть секрет жуткого жанра семейного фото Викторианской эпохи.

Многие семейные фото конца XIX века сегодня вряд ли кто-то отважился бы повесить дома на стену: за спинами младенцев на них словно парят призраки, так как лица матерей закрашены, зачеркнуты, а то и вовсе выскоблены.

Между тем в Викторианскую эпоху подобные изображения не воспринимались как нечто страшное и пугающее, пишет «Мел». Секрет подобных фотографий объясняется просто: чтобы успокоить младенцев, рядом с ними должны были находиться взрослые. А задачей фотографа было сделать так, чтобы матери, держащие детей на их якобы индивидуальных снимках, были незаметны.

Однако непонятно, почему на фото «уничтожались» именно лица женщин, тогда как все остальное — фигура, одежда — оставалось на виду. На этот счет у историков фотоискусства есть несколько версий. Одна из них гласит, что женщины в ту эпоху считались недостойными появления на фотографиях, так как в целом были ущемлены в правах, к примеру, не могли голосовать и получать образование. Соответственно, их образы на снимках стирали.

По другой гипотезе, на фотографиях с младенцами были запечатлены вовсе не их матери, а няни, прислуга, рабы или работники фотостудий, которые, разумеется, не заслуживали чести попасть на фото. Исследователи обратили внимание, что на некоторых снимках ребенок одет в богатое платье и обувь, а на человеке, который его держит, гораздо более дешевая и простая одежда. По всей вероятности, с ребенком запечатлена служанка.

Историк фотографии Максимилиан Петш предположил, что женщина со скрытым вуалью лицом и ребенком на руках олицетворяет защиту и оберегает младенца от всех опасностей.

В свою очередь профессор истории фотографии Джоффри Батчен отметил, что фото со скрытыми лицами раскрывают природу родительства: матери и отцы «стирали» себя ради интересов и желаний ребенка. Кроме того, эффект скрытого лица мог создаваться, чтобы у тех, кто смотрит на фото младенца, выстраивалась с ним крепкая связь, не распространявшаяся на других персонажей снимка.

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Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица

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