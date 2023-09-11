В ряде квасов обнаружили тройное превышение нормы алкоголя

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 43 0

Представители одного из брендов не спешат соглашаться с экспертным заключением.

В ряде квасов обнаружили тройное превышение нормы алкоголя

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

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Национальный союз защиты прав потребителей заявил, что в 30% квасов, продаваемых в сетях «Магнит» и «Азбука вкуса», втрое превышена норма алкоголя. Об этом пишут «Известия».

Нарушения были выявлены в таких марках, как «Муромский», «Царские припасы» и ряде других. При этом данные случаи далеко не единичные. Проблемы в производственном цикле регистрировались в разных партиях.

«Фактически такая продукция является спиртным, и ее производство и оборот должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством», — подчеркнули представители организации.

Для решения возникшей проблемы союзом были предложены несколько шагов. Первое — Роспотребнадзору и Росалкогольрегулированию нужно изъять из продажи такие квасы с прилавков магазинов. Также необходимо разработать механизм, позволяющий контролировать количество алкоголя в этих напитках.

Представители бренда «Царские припасы» отметили, что компании не предоставили протокол отбора образцов и заключение аккредитованной лаборатории. Кроме того, важным условием является соблюдение температурного режима при транспортировке кваса в лабораторию. В противном случае массовая доля спирта из-за брожения может увеличиться.

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