Подарок свыше: девочка в день рождения нашла бриллиант весом 2,95 карата

Драгоценный камень размером с горошину лежал на тропинке.

Семилетняя девочка Аспен Браун из американского Канзаса в свой день рождения нашла золотисто-коричневый бриллиант весом 2,95 карата. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Браун находилась в парке со своим отцом и бабушкой, празднуя свой день рождения. Девочка подобрала драгоценный камень размером с горошину на тропинке», — говорится в публикации.

Необычная находка была сделана в государственном парке «Кратер алмазов» в Мерфрисборо. Его представители отметили, что Браун обнаружила цельный кристалл, без сломанных граней и с небольшой щелью на одной стороне, образовавшейся при его формировании.

Случай Браун — далеко не уникальный. С момента обнаружения первого алмаза в этом месте было найдено более тысяч драгоценных камней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир из ОАЭ пытался незаконно провезти в Москву бриллианты. Драгоценный груз мужчина спрятал в нижнем белье.