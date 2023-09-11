Подарок свыше: девочка в день рождения нашла бриллиант весом 2,95 карата

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

Юная американка нашла бриллиант весом 2,95 карата в свой день рождения

Подарок свыше: девочка в день рождения нашла бриллиант весом 2,95 карата

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Chung

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Драгоценный камень размером с горошину лежал на тропинке.

Семилетняя девочка Аспен Браун из американского Канзаса в свой день рождения нашла золотисто-коричневый бриллиант весом 2,95 карата. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Браун находилась в парке со своим отцом и бабушкой, празднуя свой день рождения. Девочка подобрала драгоценный камень размером с горошину на тропинке», — говорится в публикации.

Необычная находка была сделана в государственном парке «Кратер алмазов» в Мерфрисборо. Его представители отметили, что Браун обнаружила цельный кристалл, без сломанных граней и с небольшой щелью на одной стороне, образовавшейся при его формировании.

Случай Браун — далеко не уникальный. С момента обнаружения первого алмаза в этом месте было найдено более тысяч драгоценных камней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир из ОАЭ пытался незаконно провезти в Москву бриллианты. Драгоценный груз мужчина спрятал в нижнем белье.

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