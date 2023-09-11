Памфилова назвала явку на региональных выборах рекордной с 2017 года

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Избирательная кампания продлилась три дня и завершилась в выходные.

Памфилова назвала явку на региональных выборах рекордной с 2017 года

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Явка на завершившихся в выходные региональных выборах побила все рекорды по посещаемости. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга.

В пятницу, 8 сентября, в Москве дали старт избирательной кампании по всей стране. Всего новых глав регионов выбрали в 21 субъекте. Большая часть уже действующих губернаторов получила повторную поддержку избирателей. Наибольшую активность граждане страны продемонстрировали на новых территориях.

Уже позже Памфилова подчеркнула, что благодаря неравнодушию жителей регионов выборы 2023 года побили рекорд по количеству голосов. Ничего похожего в России не наблюдалось с 2017 года. Всего свою проактивную позицию продемонстрировало более 45 миллионов избирателей при средней явке в 43%.

«Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу, в прошлом году в аналогичном едином дне голосования явка была 35%, в 2020 — 41,17%. Это самая высокая явка, начиная с 2017 года», — отметила она.

Высокий уровень организации кампании в России оценили и партнеры из-за рубежа. 5-tv.ru писал, что испанский эксперт назвал ажиотаж вокруг выборов «поражающим воображение».

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