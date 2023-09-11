Четверо десантников ВС России захватили два десятка боевиков ВСУ в блиндаже
Националистов застали врасплох, и им ничего не оставалось, как сдаться.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru
Российские десантники вчетвером захватили блиндаж с двумя десятками солдат ВСУ. Боевиков застали врасплох, и им ничего не оставалось, как сдаться.
Этот момент удалось снять нашему беспилотнику. На кадрах видно, как украинские боевики один за одним выходят из укрепления и ложатся на землю — вся операция заняла считанные минуты.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе признались в недооценке бойцов армии России.
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