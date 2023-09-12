Залог успеха: как танкисты армии России громят подразделения ВСУ

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Боевикам не оставляют ни единого шанса на успех.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Скорость, меткость и взаимопонимание — это обязательные элементы успешной работы на передовой. Наши танкисты в зоне боевых действий ежедневно выполняют сложнейшие задачи.

По словам бойцов, общий успех зависит от слаженности действий всех подразделений. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь продолжит.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили угрозу ракет ATACMS для России.

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