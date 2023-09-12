Затронет все мегаполисы: Европу предупредили о разрушительном «вторжении»

Нашествие этих насекомых способно уничтожить все, что дорого человеку.

Полчища красных огненных муравьев могут захватить города Европы. О разрушительном вторжении жителей крупных мегаполисов предупреждает газета The Guardian.

По предварительной информации, с наступлением осени сразу в нескольких странах европейского континента активизировались красные муравьи. Колонии насекомых разрослись настолько, что способны уничтожить инфраструктуру города, попутно сломав всю технику.

«Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры», — рассказал в своем материале журналист Патрик Баркхэм.

Не так давно эти насекомые уже прижились в Италии и могут захватить всю Европу. Глобальное потепление спровоцировало массовое размножение вредителей. Живучесть и умение быстро образовывать «суперколонии» позволяет муравьям «выживать» более крупных «конкурентов» с территорий.

В нынешних условиях Лондон, Париж, Рим и Барселона наиболее пригодны для жизни красного огненного муравья.

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