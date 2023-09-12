5 фактов про алабаев

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

5 фактов про алабаев

5 фактов про алабаев

Фото: 5-tv.ru

1. Памятник алабаю

В Туркмении к этой породе относятся по особому – собаки считаются национальной гордостью. В столице государства, Ашхабаде, даже установили памятник в честь алабая. 

2. Алабая нельзя вывозить

В 2022 году президент Сердар Бердымухамедов подписал закон об ограничении вывоза алабаев из страны. Кроме того, все щенки при рождении должны быть внесены в государственную племенную книгу. При этом хозяева обязаны заводить и специальные паспорта на этих собак.

Фото 5-tv.ru

3. Неподкупная порода

По мнению ветеринара-кинолога Владимира Уражевского, алабай никогда не подпустит к себе незнакомых людей и будет до последнего защищать жилище и хозяев. По словам специалиста, именно поэтому алабая нельзя заводить тем, кто часто уезжает в командировки – “собака будет отказываться от еды, проявлять агрессию и будет привыкать к новым владельцам больше месяца”. 

4. Алабай запрещен в Дании

Разведение и содержание алабаев запрещено по закону в Дании, а в ряде стран эта порода причислена к списку опасных. Однако, как считает ветеринар-кинолог Владимир Уражевский, с алабаем необходимо попросту заниматься и посвящать его воспитанию и социализации довольно много времени. 

Фото 5-tv.ru

“Прежде чем завести породу такую как алабай, необходимо проконсультироваться с кинологами, специалистами, с владельцами алабаев. После этого только решаться на такой шаг. Если у вас нет частного  дома, большой территории, если нет нескольких членов семьи, которые могут заботиться, то такую породу не надо заводить”.

Фото 5-tv.ru

5. Древняя порода

Алабай известен несколько веков. Эту среднеазиатскую овчарку выводили для охраны жилища. И сегодня, эта собака является одной из самых лучших в этом деле!

“Лучше, чем алабай охраняют мало очень пород, которые также будут охранять до последнего в любую погоду и в дождь, и в снег”, – делится мнением Владимир Уражевский. – “Это порода, которая выводилась веками для охраны жилища. Лучшая нянька, лучшая защита отары овец от волков”.

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