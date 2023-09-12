«Биржа накрылась — и все»: трейдер предостерег от инвестиций в криптовалюту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Трейдер Григорий Бегларян предостерег от вложений в криптовалюту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

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Вкладывая в «крипту», можно легко не только потерять свои деньги, но и влезть в долги.

Инвестиции в криптовалюту ненадежны, так как биржа в любой момент может лопнуть, и вы лишитесь своих вложений. Об этом управляющий активами и трейдер Григорий Бегларян заявил автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на территории Водного стадиона, где состоялась регата радио Monte Carlo в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На крипторынке основные сделки идут на бирже, а мы видим, что уже две из них „накрылись“. То есть, когда вы хотите вывести свою „крипту“ и получить бумажные деньги, вы должны вывести их на биржу. Соответственно, вы выводите эти деньги на биржу —  биткойны или другое — биржа накрывается и все», — пояснил эксперт.

Более того, добавил Бегларян, инвестируя в криптовалюту, можно не только потерять свои деньги, но и остаться должным. Это может произойти, например, если вы решите воспользоваться так называемым «кредитным плечом», при котором брокер может вам одолжить определенную сумму под залог ваших активов.

«То есть, если у вас есть тысяча рублей, вы можете занять у брокера пять тысяч — один к пяти. Если цена растет, вы заработаете в пять раз больше, но, если цена упадет на 50-70%, вы будете должны», — объяснил трейдер.

При этом, отметил Бегларян, цена не может расти бесконечно, зато падать может сколько угодно — до нуля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взлома аккаунта создателя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина пользователи потеряли почти 700 тысяч долларов.

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