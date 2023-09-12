Передовые технологии в сфере ЖКХ представили на выставках в Москве

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Российские компании полностью готовы заменить импортное оборудование в этой области.

Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru

Россия достигла технологического суверенитета в сфере ЖКХ. Об этом сегодня заявили в Москве на открытии сразу двух международных выставок.

Это экспозиция Waste-Tech, посвященная переработке отходов, и EcwaTech, на которой представлены передовые технологии очистки воды. Участники и эксперты подчеркнули, что российские компании полностью готовы заменить импортное оборудование, которое используется в этих чувствительных сферах.

«Это отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность. Конечно, в этой сфере мы должны быть полностью обеспечены отечественными технологиями, которые позволят предоставлять нашим потребителям качественные коммунальные услуги», — заявил Алексей Макрушин, заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК «Российский экологический оператор».

«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем постепенно планомерно провести обновление не только сетевого хозяйства, но и оборудования по водоочистке, по водоподготовке», — заметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

На выставках представлены уникальные отечественные разработки. Среди них — «умные» пункты по приему вторсырья или, к примеру, передовые материалы для очистки стоков.

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