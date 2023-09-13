Польша пригрозила Украине «зерновой войной»

Запрет на ввоз дешевого урожая истекает уже через несколько дней. Какое же решение примут западные страны?

Польша объявила настоящую зерновую войну своим самым близким и дорогим соседям с Украины. Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что не пустит зерно из Киева в свою страну даже если Еврокомиссия будет на этом настаивать.

Дело в том, что запрет на ввоз дешевого урожая истекает уже через несколько дней, и скорее всего, продлевать его не будут, чтобы помочь поддержанию штанов режима Владимира Зеленского.

Принципиальная позиция и у румынских фермеров. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит тему.