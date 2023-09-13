Нашли уязвимость: как бойцы ВДВ уничтожили британский танк Challenger

После попадания иностранная машина полыхала несколько часов.

Российские десантники уничтожили британский танк Challenger, стоящий на вооружении ВСУ. Гордость Вооруженных сил Соединенного королевства поразили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

После попадания Challenger полыхал несколько часов. По словам бойцов ВДВ, он горит так же, как и другие танки.

А от прочих видов бронетехники, подбитых ранее, отличается разве что габаритами. Он заметно больше, что делает его более уязвимым.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники посеяли панику среди боевиков ВСУ в зоне СВО.