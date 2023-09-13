«Это имеет значение»: почему нельзя самостоятельно стричься дома

Какие последствия могут возникнуть в результате бюджетных преображений?

Людям не стоит стричься дома самостоятельно или с помощью близких. Об этом изданию Газета.ру заявил стилист Алексей Нагорский.

По мнению мастера, стричься дома можно, но нужно понимать, что за последствия придется отвечать самому. «Домашние» стрижки не всегда можно будет исправить на что-то, что будет лежать и хорошо выглядеть.

«Я и все другие парикмахеры стригут не бытовыми и не маникюрными ножницами, а приобретают дорогостоящие инструменты, так как это имеет значение в стрижке», — подчеркнул Нагорский.

Домашние манипуляции в основном очень тяжело выводить во что-то нормальное. То же самое относится к домашним окрашиваниям: клиенты приходят к специалисту с сожженными волосами и деформированной кожей головы.

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