Озвучивают мультфильмы: Тимур Родригез перечислил увлечения своих сыновей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 3 0

Один из сыновей Тимура Родригеза озвучивает Дядю Федора в «Простоквашино»

Озвучивают мультфильмы: Тимур Родригез перечислил увлечения своих сыновей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Оказывается, интересы детей популярного ведущего находятся в абсолютно разных сферах.

Российский шоумен Тимур Родригез рассказал изданию Газета.ру об увлечениях своих сыновей. Как признался артист, он не мечтает, чтобы дети пошли по его стопам.

«У старшего Мигеля большая любовь к чтению, он уже пробует себя в писательстве, у него прекрасный слог. Он отлично играет в футбол, волейбол и баскетбол. Даниэль прекрасно рисует, занимается конным спортом, а недавно решил освоить скрипку», — сказал исполнитель.

Он также поделился, что оба сына уже несколько лет озвучивают мультфильмы. Например, Мигель— официальный голос Дяди Федора в новом «Простоквашино».

Родригез также заверил, что поддержит любой выбор своих детей относительно их профессии. Сыновьям шоумена десять и 14 лет, с их матерью Анной Девочкиной звезда решил недавно развестись.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака.

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