Уже не то? Акции Apple упали после презентации новых iPhone

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Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wu Xiaoling; 5-tv.ru

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Ранее удар по компании нанес специфический запрет в Китае.

Акции Apple подешевели после презентации нового iPhone 15. На новинку в компании возлагали много надежд: ранее Apple потеряла 200 миллиардов долларов из-за решения Китая о запрете продукции для чиновников, а также работников госкорпораций и заводов.

А это, по меньшей мере, десятки миллионов человек. Китай является крупнейшим рынком сбыта для Apple и генерирует до пятой части всего дохода корпорации.

На европейском рынке дела не лучше: Франция запретила продажи iPhone 12 после того, как местный регулятор зафиксировал опасный уровень электромагнитного излучения от устройств. По разным данным, их долгое использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к раку.

В Apple заявили, что решат проблему обновлением ПО. Однако, если им это не удастся, то придется отозвать с рынка все телефоны проблемной модели.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы цены новых моделей iPhone.

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