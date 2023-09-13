В столице Словакии подрались экс-премьер страны и бывший глава МВД

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 34 0

В Братиславе произошла драка между экс-премьером страны и бывшим главой МВД

Фото, видео: REUTERS / Yves Herman / ORDINARY PEOPLE PARTY "OLANO"; 5-tv.ru

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Бывший премьер-министр устроил провокацию на пресс-конференции оппонента.

Перед Дворцом правительства Словакии в Братиславе произошла драка между бывшим премьером страны Игором Матовичем и бывшим министром внутренних дел Робертом Калиняком, сообщает портал Pravda.sk.

Глава партии «Обычные люди и независимые личности» Игор Матович пытался сорвать пресс-конференцию партии «Направление — социальная демократия», возглавляемой Робертом Калиняком.

Матович появился на своем внедорожнике с динамиками на крыше и начал мешать участникам встречи, выкрикивая в микрофон оскорбления в адрес социал-демократов и лично Калиняка.

Бывший глава МВД подошел к машине и попытался вырвать микрофон у Игора. В ответ на сопротивление экс-премьера, Роберт ударил того в лицо, после чего получил ногой в грудь.

Потасовку удалось остановить только с помощью полиции. После вмешательства правоохранительных органов, провокатор покинул место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие публичные личности в прошлом участвовали в драках.

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В столице Словакии подрались экс-премьер страны и бывший глава МВД

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