В столице Словакии подрались экс-премьер страны и бывший глава МВД

Бывший премьер-министр устроил провокацию на пресс-конференции оппонента.

Перед Дворцом правительства Словакии в Братиславе произошла драка между бывшим премьером страны Игором Матовичем и бывшим министром внутренних дел Робертом Калиняком, сообщает портал Pravda.sk.

Глава партии «Обычные люди и независимые личности» Игор Матович пытался сорвать пресс-конференцию партии «Направление — социальная демократия», возглавляемой Робертом Калиняком.

Матович появился на своем внедорожнике с динамиками на крыше и начал мешать участникам встречи, выкрикивая в микрофон оскорбления в адрес социал-демократов и лично Калиняка.

Бывший глава МВД подошел к машине и попытался вырвать микрофон у Игора. В ответ на сопротивление экс-премьера, Роберт ударил того в лицо, после чего получил ногой в грудь.

Потасовку удалось остановить только с помощью полиции. После вмешательства правоохранительных органов, провокатор покинул место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие публичные личности в прошлом участвовали в драках.