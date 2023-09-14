Вцепилась ей в плечо: в Египте после нападения акулы женщина осталась без руки

Столкновение с хищником обернулось для отдыхающей потерей конечности, но, к счастью, не жизни.

Акула вновь напала на человека в Египте. Все произошло в курортном городе Дахаб. По словам очевидцев, женщина купалась в море, когда к ней подплыла большая акула и вцепилась за плечо.

Пострадавшая оказалась гражданкой Египта. Ее без сознания доставили в местную больницу. Врачам пришлось ампутировать руку.

После инцидента пляж закрыли для посетителей, а береговая охрана вышла на катерах в море, чтобы поймать акулу, однако это им до сих не удалось. Это не первый подобный случай на побережье красного моря. В июне из-за нападения акулы в Хургаде погиб гражданин России.