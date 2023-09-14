Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Северную Корею

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 16 0

Переговоры лидеров двух стран продолжались шесть часов и привели к различным позитивным договоренностям.

Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Северную Корею

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным зарубежных СМИ, российский лидер ответил на предложение согласием.

Президент РФ Владимир Путин провел личные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном — вторые в истории — 13 сентября на космодроме Восточный. Это вторые очные переговоры лидеров за очень долгое время. С момента их предыдущей встречи в апреле 2019 года прошло почти пять лет. Встреча, в общей сложности, продолжалась около шести часов, и проходила в составе делегаций, тет-а-тет, и за обедом.

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Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Северную Корею

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