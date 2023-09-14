Прекрасное в безобразном: в чем величие Шарля Бодлера

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Рита Миронова
Рита Миронова 419 0

Шарль Бодлер получил популярность после публикации «Цветов зла»

Прекрасное в безобразном: в чем величие Шарля Бодлера

Фото: www.globallookpress.com

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Его поэзию называли непристойной, а самую знаменитую книгу частично запретили. Как ему удалось создать этот образ?

Самый скандальный французский поэт XIX века — Шарль Бодлер — оказал большое влияние на мировую поэзию. За недолгую жизнь он столкнулся с нищетой, неизлечимой болезнью и скандалами, но ему все равно удалось оставить след в истории.

Бодлер стал чудовищно знаменит после публикации стихотворного сборника «Цветы зла». Его поэзию называли непристойной, а книгу частично запретили почти на столетие, потому что в ней затрагивались темы, которых в те времена все остальные опасались.

«Эта книга, глубоко бесполезная и вполне невинная, написана только для моего развлечения и упражнения моей страстной любви к препятствиям», — гласит предисловие к сборнику.

Он посеял зло в поэзии — упоение картинами разложения, смерть как веселье. Никто до него не пытался искать прекрасное в безобразном, а безобразное — в прекрасном.

Бодлер, несмотря на популярность, все еще был беден. Болезнь его прогрессировала, из-за чего он стал злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами.

В 1866 году поэт пережил инсульт, который лишил его подвижности и речи. Последние два года Бодлер провел в клинике для умалишенных, где и скончался 31 августа 1867-го в возрасте 46 лет.

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