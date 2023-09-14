Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство БелТа.

Отмечается, что у белорусского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что они пройдут 15 сентября.

Что же касается тем обсуждения, то речь пойдет и о глобальных проблемах и о решении региональных вопросов. Кроме того, Путин и Луукашенко определят совместные задачи в экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на Дальнием Востоке.