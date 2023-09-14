Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полет над Финляндией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

В военном блоке раскрыли детали полета.

Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

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Беспилотный летательный аппарат НАТО впервые пролетел над территорией Финляндии после вступления страны в альянс. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) написал официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

«Беспилотник-разведчик НАТО впервые совершил полет над Финляндией», — прокомментировал он.

Уайт уточнил, что в небе над страной пролетел разведывательный дрон. Он был поднят в воздух для сбора информации, которая в дальнейшем будет использоваться для поддержки и обороны.

Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, и страна стала участницей военного блока.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории финской земли появится военное присутствие США. Америка хочет использовать аэропорт в городе Рованиеми в качестве своей базы.

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