Расстрел мэра и не только: самые громкие убийства ОПГ под руководством Гагиева

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Преступная группировка орудовала не только на Кавказе.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

В Ростове-на-Дону вынесли приговор организатору крупнейшей в России банды киллеров. Аслан Гагиев сколотил ОПГ, на счету которой — расстрел мэра Владикавказа, нескольких сотрудников правоохранительных органов и еще десятки смертей.

Преступная группировка орудовала не только на Кавказе. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагиев, известный в криминальных кругах по прозвищу Джако, родился в Грузии. Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии.

По версии следствия, с начале нулевых является организатором ОПГ примерно из 50 участников. Банда орудовала в Москве и Московской области, а также в Северной Осетии. 

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