Уголовное дело главы крупнейшей в России ОПГ Гагиева. Главное

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 34 0

Суд приговорил Гагиева к пожизненному заключению

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие преступления, как считает следствие, совершил криминальный авторитет Джако?

В Ростове завершился громкий судебный процесс по делу главаря крупнейшей организованной преступной группы Аслана Гагиева. В четверг, 14 сентября, криминального авторитета приговорили к пожизненному заключению. За какие преступления Гагиев получил максимальное наказание из водзможных, в материале 5-tv.ru.

Аслан Гагиев, известный в криминальных кругах по прозвищу Джако, родился в Грузии. Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии. По версии следствия, с начале нулевых является организатором ОПГ примерно из 50 участников. Банда орудовала в Москве и Московской области, а также в Северной Осетии. Громкие убийства в те годы были на слуху не только у жителей этих регионов, но и по всей России.

Как считает обвинение, на руках Гагиева кровь как минимум шести человек, в том числе, зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Всего на счету ОПГ более 60 жертв, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, чиновники и предприниматели. Всего участникам группировки вменялось 49 эпизодов.

Примечательно, что задержан Гагиев был еще в 2015 году на территории Австрии. Его экстрадиции российское следствие добилось три года. В России судебный процесс против главаря ОПГ начался в 2021 году, и, хотя он все это время отрицал свою причастность к совершенным группировкой преступлениям, суд нашел доводы обвинения весомыми.

Стоит отметить, что к вынесению приговора 37 членов ОПГ Гагиева приговорены к срокам от 12 лет до пожизненного, семь погибли от рук конкурирующих банд, еще семь до сих пор находятся в розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главаря группировки киллеров Гагиева приговорили к пожизненному заключению.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

13:59
Лавров назвал «особо опасными» планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион
13:56
Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным
13:55
«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие
13:40
Уголовное дело главы крупнейшей в России ОПГ Гагиева. Главное
13:38
В Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования
13:36
Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Даже мужчины плачут: жуткие последствия мощного наводнения в Ливии сняли на видео
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России