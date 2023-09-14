Уголовное дело главы крупнейшей в России ОПГ Гагиева. Главное

Какие преступления, как считает следствие, совершил криминальный авторитет Джако?

В Ростове завершился громкий судебный процесс по делу главаря крупнейшей организованной преступной группы Аслана Гагиева. В четверг, 14 сентября, криминального авторитета приговорили к пожизненному заключению. За какие преступления Гагиев получил максимальное наказание из водзможных, в материале 5-tv.ru.

Аслан Гагиев, известный в криминальных кругах по прозвищу Джако, родился в Грузии. Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии. По версии следствия, с начале нулевых является организатором ОПГ примерно из 50 участников. Банда орудовала в Москве и Московской области, а также в Северной Осетии. Громкие убийства в те годы были на слуху не только у жителей этих регионов, но и по всей России.

Как считает обвинение, на руках Гагиева кровь как минимум шести человек, в том числе, зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Всего на счету ОПГ более 60 жертв, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, чиновники и предприниматели. Всего участникам группировки вменялось 49 эпизодов.

Примечательно, что задержан Гагиев был еще в 2015 году на территории Австрии. Его экстрадиции российское следствие добилось три года. В России судебный процесс против главаря ОПГ начался в 2021 году, и, хотя он все это время отрицал свою причастность к совершенным группировкой преступлениям, суд нашел доводы обвинения весомыми.

Стоит отметить, что к вынесению приговора 37 членов ОПГ Гагиева приговорены к срокам от 12 лет до пожизненного, семь погибли от рук конкурирующих банд, еще семь до сих пор находятся в розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главаря группировки киллеров Гагиева приговорили к пожизненному заключению.