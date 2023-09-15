ВСУ не спрятаться от российских артиллеристов: лучшее видео из зоны СВО

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений Западного военного округа и экипажей танков Т-90 в зоне СВО. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
«Мы всем дивизионом работаем на благо Родины. … У нас в подразделении каждый может заменить каждого. …» — признается командир артиллерийского взвода с позывным «Енисей».
На Купянском направлении врагу не до сна. ВСУ сознает скрытные укрепления, однако от российских артиллеристов им не спрятаться. Ведется контрбатарейная борьба, уничтожаются РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики. В частности, личный состав артиллерийской батареи группировки войск «Запад» уничтожил укрепления с пехотой противника, нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В то же время на Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» одного из танковых подразделений Центрального военного округа наносят огневое поражение по опорным пунктам и живой силе противник. Для выполнения боевых задач воины-танкисты группировки «Центр» выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Постоянно меняя позицию стрельбы, становятся неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия.
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