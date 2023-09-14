Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Площадь пожара после происшествия охватила 600 квадратных метров.

По данным 5-tv.ru, предварительно, в горящих двух квартирах жилого дома могут быть погибшие. Кроме того имеются разрушения несущих конструкций. На месте работают пять пожарных расчетов. Региональной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.

Обстоятельства уточняются.