Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
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Площадь пожара после происшествия охватила 600 квадратных метров.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Площадь пожара после происшествия охватила 600 квадратных метров.
По данным 5-tv.ru, предварительно, в горящих двух квартирах жилого дома могут быть погибшие. Кроме того имеются разрушения несущих конструкций. На месте работают пять пожарных расчетов. Региональной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.
Обстоятельства уточняются.
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