Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 21 0

Площадь пожара после происшествия охватила 600 квадратных метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Площадь пожара после происшествия охватила 600 квадратных метров.

По данным 5-tv.ru, предварительно, в горящих двух квартирах жилого дома могут быть погибшие. Кроме того имеются разрушения несущих конструкций. На месте работают пять пожарных расчетов. Региональной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.

Обстоятельства уточняются.

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