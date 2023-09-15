В огненной ловушке: взорвавшийся в Махачкале дом был построен незаконно

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Взорвавшийся в Махачкале жилой пятиэтажный дом был построен незаконно

Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС; 5-tv.ru

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Каким-то чудом удалось избежать жертв, потому что в считанные секунды две квартиры охватило огнем, а перекрытия рухнули.

В огненной ловушке оказались жители многоквартирного дома в Махачкале, где накануне вечером произошел хлопок газа.

«Помогите!» — кричали люди из окон, пока к ним не подоспели спасатели.

Уже известно, что пятиэтажное здание было построено незаконно. Каким-то чудом удалось избежать жертв, потому что в считанные секунды две квартиры охватило огнем, а перекрытия рухнули. На место прибыл корреспондент «Известий», Муслим Бекмурзаев.

Из объятых пламенем окон доносятся крики и мольбы о помощи. В клубах дыма и огня жилой дом в пригороде Махачкалы — поселке Семендер. Пять этажей и мансарда.

Взрыв в многоквартирном доме произошел в пригороде Махачкалы. Очевидцы говорят, он был такой силы, что пострадали припаркованные автомобили и выбиты стекла соседних домов.

Местные жители сами подставляют строительные лестницы и пытаются эвакуировать жильцов с нижних этажей здания. Дом покинули 70 человек, еще десять спасли пожарные.

По предварительным данным, в одной из квартир на четвертом этаже произошел взрыв газа. В квартирах выбило стекла. Пламя быстро распространилось на верхние этажи. Предварительная площадь пожара составила 600 квадратных метров.

К этому часу огонь удалось локализовать. Но у пожарных еще много работы. По факту возгорания прокуратура Махачкалы начала проверку. Мэрия Махачкалы сообщила, что загоревшийся многоэтажный жилой дом был построен незаконно, официально он даже не был введен в эксплуатацию.

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