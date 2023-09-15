Движение на поврежденной части Крымского моста открыли раньше срока

Сегодня — по левой части Крымского моста запустили движение. Два месяца строители работали круглые сутки, и в дождь, и в ветер. Убирали пострадавший при теракте пролет, надвигали новую конструкцию, а еще успели возвести временный мост.

Мери Бадунц одной из первых проехала по обновленной дороге и все оценила.

Это главная дорога Крыма. Свободный трафик, никаких заторов. «Таврида» ведет прямо к Крымскому мосту. Уже на подступах к нему водители сбрасывают скорость, никаких обгонов и обязательный досмотр в целях безопасности.

— Разрешение даю. Решением комиссии. Поехали, — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Команда открыть движение, переключить светофоры на зеленый свет, — заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Сняты все знаки реверсивного движения. Они действовали в районе 145-й опоры Крымского моста. Именно в этом участке пришелся основной удар.

«Беспрецедентная работа. За 59 дней сделали работу, которую в обычной жизни мы делали бы больше года. Хочу сказать отдельное еще раз спасибо строителям, заказчикам, всем, кто этим занимался. Строители-проектировщики, а также водолазы с 17 июля оперативно обследовали мост, незамедлительно выработали меры для восстановления автомобильного движения. Был укреплен правый пролет, и менее чем через сутки, уже в ночь на 18 июля, мы пустили легковые автомобили в реверсивном движении с проездом», — сообщил Хуснуллин.

Теперь запущено двустороннее движение по левой стороне. Машины, которые едут на материк из Крыма, проезжали большую часть моста по двум полосам. Реверсивное движение действовало только на небольшом участке ближе к Тамани. Рабочим пришлось демонтировать левый пролет и построить временный мост, по которому новое пролетное строение доставили на участок. На это ушло почти два месяца.

Наш корреспондент проехала отремонтированный участок дороги. Он отличается от основной разве что по цвету. Новый ровный темно-серый асфальт. Параллельно идут работы по восстановлению второй ветки. Обычно здесь водители сбрасывают скорость, чтобы получше рассмотреть дорогу и увидеть, как ремонтируют плотно.

Самым технически сложным этапом восстановления стало строительство временного рабочего моста. Новые пролеты собирали на двух стапельных площадках. Для сборки потребовалось 534 тонны металлоконструкций.

«Особенно стоит отметить сложность проведения транспортировки нового пролетного строения и его надвижку с рабочего моста на опоры. Полностью выполнены работы по укладке асфальта и монтажу элементов обустройства», — заявил о проделанной работе начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Серьезные восстановительные работы на соседней автомобильной нитке будут вестись параллельно. Обещают открыть тоже раньше срока.

Это уже вторая атака ВСУ на Крымский мост. Оба раза с жертвами и пострадавшими. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. Жертвами стали Наталья и Алексей Кулик. Они погибли сразу. Чудом выжила их дочь Ангелина, девочка с родителями находилась в машине на заднем сиденье. Сейчас на мосту усилены меры безопасности. В случае необходимости полностью закрывают движение. Водители относятся с пониманием.

«Хоть два часа, хоть три. Для нас не проблема, главное — безопасность», — отметил автомобилист.

«Все хорошо, проехали весь Крым», — рассказал водитель Сергей.

Для автомобилистов есть и другая дорога — по сухопутному маршруту через освобожденные территории. Комендантский час, который действовал на трассе, сняли. Движение круглосуточное.