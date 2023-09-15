В России резко выросло число ипотечных сделок

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 9 0

Общий объем сделок приблизился к 180-ти миллиардам рублей, что на 46% больше, чем в июле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Россияне стали активнее брать ипотеку. По итогам августа резко выросло количество выданных жилищных кредитов. Займы получили свыше 35-ти тысяч клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180-ти миллиардам рублей, что на 46% больше, чем в июле. Чуть более половины пришлось на стандартные программы, по которым приобретают, в основном, вторичное жилье.

Как рассказали эксперты «Известиям» — заемщики торопились с оформлением, поскольку опасались подъема ставок следом за ключевой. Также, они считали, что банки могут ужесточить условия по льготным программам, а цены на недвижимость — поднимутся. В итоге за все восемь месяцев года показатель — превысил 850 миллиардов рублей. Тем самым оказался побит рекорд, поставленный в 2021 году.

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