Мурмурация в Хакасии: почему птицы в полете принимают необычные формы

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В Хакасии жители наблюдали в небе редкое явление под названием мурмурация

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Ученые до сих пор задаются вопросом, как тысячи птиц при этом не сталкиваются.

Жители центральной части России уже этой ночью могут почувствовать дыхание зимы — синоптики предупреждают о заморозках. Из Скандинавии придет антициклон, который принесет похолодание — оно будет сильнее всего ощущаться в выходные.

То, что пора улетать в теплые края, похоже, почувствовала и огромная стая скворцов в Хакасии — в полете она принимала причудливые формы — сначала капли, потом спирали и шара. Это явление называется мурмурация. Как тысячам птиц удается двигаться синхронно и не сталкиваться, ученые пока не знают.

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