Находящийся в розыске первый муж Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 181 0

Беременная супруга Юрия Будагова хвастается округлившимся животом и получает поздравления.

Находящийся в розыске первый муж Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз

Фото: Instagram* / borodylia

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Юрий Будагов и его жена Залина Баширова ждут появления на свет третьего ребенка. Беременная возлюбленная бизнесмена, который в данный момент находится в международном розыске, опубликовала фото — на нем невозможно не заметить уже внушительных размеров живота. Будущая многодетная мама принимает поздравления близких и подписчиков.

«Никогда такого не было и вот опять», — смеется Баширова.

Пока эффектная брюнетка красуется в соцсетях, ее супруг скромно прячется за кадром. Будагов в последние годы не горит желанием лишний раз показываться на публике и в медиапространстве из-за проблем с законом. В 2021-м его заочно арестовали по делу о мошенничестве и объявили в розыск. По слухам, он то скрывается в Великобритании, то пытается получить турецкое гражданство.

У Ксении Бородиной есть дочь от Будагова Маруся. Ведущая «Дома-2» не раз заявляла, что девочка не общается с отцом и не получает от него финансовой помощи. Не по своей инициативе, а потому что папа просто не выходит на связь. Залина Баширова однажды опровергала обвинения соперницы, настаивая, что бизнесмен дарит дочери дорогие подарки.

К слову, второй бывший муж Бородиной Курбан Омаров тоже оставил дочь Теону на попечение матери. Он нечасто навещает наследницу, так как укатил с новой избранницей в Дубай. Телеведущая не препятствует общению экс-супруга с девочкой, однако, по собственным словам, запрещает приходить на эти встречи молодой пассии Омарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Ксении Бородиной обошлась подготовка детей к 1 сентября.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
«Трещит по швам»: почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян
4:37
Находящийся в розыске первый муж Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз
4:00
Мамонтий Овчарник: что можно и нельзя делать 15 сентября
3:45
Следы далеких галактик: 5 странных свидетельств пребывания инопланетян на Земле
3:29
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре
3:21
Посольство США в РФ пообещало ответить на высылку двух дипломатов из Москвы

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Что же сулит Новолуние? — неожиданный прогноз для Дев, Стрельцов, Близнецов
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России