Затянуть полис: в РФ готовят штрафы за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте

О проблеме часто и много говорят. Но почему вопрос не мог решиться?

Страховые компании больше не смогут отказать в оформлении электронного полиса ОСАГО под предлогом техническиого сбоя на сайте. «Известия» выяснили, что за это их будут штрафовать.

С подобной проблемой обычно сталкиваются владельцы аварийного транспорта — это в первую очередь, такси и мотоциклы. Для страховщиков такие клиенты не выгодны, так как попадают в ДТП чаще остальных. И по удивительному совпадению, когда они пытаются купить ОСАГО онлайн, сайты выдают ошибку. Теперь такие сбои обойдутся штрафом — до 300 тысяч рублей.