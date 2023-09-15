Затянуть полис: в РФ готовят штрафы за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте

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В России готовят штрафы за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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О проблеме часто и много говорят. Но почему вопрос не мог решиться?

Страховые компании больше не смогут отказать в оформлении электронного полиса ОСАГО под предлогом техническиого сбоя на сайте. «Известия» выяснили, что за это их будут штрафовать.

С подобной проблемой обычно сталкиваются владельцы аварийного транспорта — это в первую очередь, такси и мотоциклы. Для страховщиков такие клиенты не выгодны, так как попадают в ДТП чаще остальных. И по удивительному совпадению, когда они пытаются купить ОСАГО онлайн, сайты выдают ошибку. Теперь такие сбои обойдутся штрафом — до 300 тысяч рублей.

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