Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 153 0

Тело Елены Ульяновой нашла консьержка, открыв дверь ключом

Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Читайте нас в: Дзен Новости

Мог ли кто-то желать смерти женщине?

Дочь великого советского актера Михаила Ульянова Елена Ульянова была найдена мертвой в своей квартире в Москве. Предварительно, смерть наступила вечером 14 сентября, в минувший четверг. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Предварительно, тело Елены Михайловны обнаружила ее знакомая, в доме на улице Большая Бронная. Есть версия, что женщина пришла к Ульяновой по просьбе ее друга, который не мог до нее дозвониться.

В настоящий момент полиция исключает криминальную версию произошедшего. Предварительно, причиной смерти Елены Ульяновой мог стать сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последние годы Елена Ульянова страдала от проблем со здоровьем.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
«Крах и госпереворот»: Зеленского предупредили о последствиях конфликта на Украине
11:32
Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова
11:31
«Легкая добыча»: истребителям F-16 предрекли скорое уничтожение на Украине
11:28
Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера
11:27
Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова
11:21
Девочке из Ростова показали ракету «Союз» перед стартом с Байконура

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Мы боялись их»: найдены доказательства психических расстройств боевиков «Азова»*
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России