В МИД России резко отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 48 0

Северокорейский лидер посещал Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Реакция Запада была мгновенной.

В МИД России резко отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

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В МИД России резко отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Представители ведомства подчеркнули, что это — ничто иное как провокация.

«Внесение Ким Чен Ына в базу украинского сайта „Миротворец“ — очередная провокация киевского режима, тщетная попытка всех запугать», — говорилось в официальном заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на портале «Миротворца» были размещены личные данные лидера КНДР, а также причина внесения в базу: «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и якобы пособничество России. Все это произошло после того, как Ким Чен Ын посетил Россию с рабочим визитом и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным важные проблемы современности.

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