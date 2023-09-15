Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 184 0

Актер Александр Кузьменко не дожил до своего 76-летия ровно месяц

Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера

Фото: Кадр из к/ф "На крутизне", Николай Литус, 1985 г.

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Артист скончался в возрасте 75 лет. Что с ним случилось?

На Украине умер актер театра и кино Александр Кузьменко. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на театр, в котором артист работал в последние годы.

Последние годы Кузьменко жил в городе Львов. Совсем скоро, 16 октября, ему должно было исполниться 76 лет. В театре отметили, что смерть артиста стала ударом для всего коллектива.

«Каждое его слово на сцене было сильным и твердым, и придавало его исполнительскому мастерству шарма», — цитируют СМИ сообщение коллектива театра.

Причины смерти пока не разглашаются.

Александр Кузьменко начал сниматься в 1981 году. На его счету такие фильмы как «Пусть он выступит», «Леди Бомж» и «Овод». Однако большую часть жизни он посвятил все-таки театральной сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве.

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