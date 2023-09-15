Путин: США применяют кассетные боеприпасы в зоне СВО руками украинцев

Боевики киевского режима широко применяют кассетные боеприпасы в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Российский лидер отметил, что данный вид оружия используют именно американцы, но руками украинцев.

«Применяются и самым широким образом. Это ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинской армии. И вот считает эта сторона, что это преступление, но себе позволяет это делать», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большой дальности с кассетными зарядами.