Грядет разгул инфекций: что поможет россиянам уберечься от гриппа и простуд

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 4 0

Врач Жемчугов советует укреплять иммунитет контрастным душем

Грядет разгул инфекций: что поможет россиянам уберечься от гриппа и простуд

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Осень — традиционное время для простудных заболеваний. Как уберечься от гриппа, телеканалу «360» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, готовиться к сезону гриппа и простуд нужно заранее. Важная правильная профилактика. Например, можно пройти вакцинацию, в том числе и тем, кто до этого никогда не делал прививки. Также важно поддерживать иммунитет, принимать контрастный душ и обратить внимание на хронические заболевания.

Кроме того, иммунолог считает, что обновленный вариант коронавируса также может являться так называемой вакциной, поскольку заболевание проходит легко, сказал доктор медицинских наук.

Кстати, осенью также повышается риск заболевания кишечной инфекцией. Существует кишечный грипп, который, как отмечает врач, затрагивает не только органы дыхания, но и желудок и кишечник. Поэтому стоит соблюдать гигиену и поддерживать здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о трех надежных способах защититься от простуд осенью.

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