Финляндия с 16 сентября запретит въезд российским автомобилям

Решение принято официально вслед за рекомендациями Еврокомиссии.
Фото: © РИА Новости / Игорь Петров
Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Об этом сообщает МИД страны.
Уточняется, что ограничения начнут действовать с полуночи 16 сентября.
«Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь», — сказал глава министерства иностранных дел страны Элина Валтонен в ходе пресс-конференции.
К слову, на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиянах провоза некоторых товаров.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов США расширило список антироссийских санкций.
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