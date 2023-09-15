Финляндия с 16 сентября запретит въезд российским автомобилям

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Решение принято официально вслед за рекомендациями Еврокомиссии.

Финляндия с 16 сентября запретит въезд российским автомобилям

Фото: © РИА Новости / Игорь Петров

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Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Об этом сообщает МИД страны.

Уточняется, что ограничения начнут действовать с полуночи 16 сентября.

«Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь», — сказал глава министерства иностранных дел страны Элина Валтонен в ходе пресс-конференции.

К слову, на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиянах провоза некоторых товаров.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов США расширило список антироссийских санкций.

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