«Союз МС-24» доставит на МКС новый международный экипаж

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Как готовятся космонавты и какие задачи им придется выполнить?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Чуть более полутора часов остается до большого запуска на Байконуре. Идет проверка последних систем. «Союз МС — 24» доставит на орбиту наших космонавтов и астронавта НАСА. Командир отряда Роскосмоса — Герой России Олег Коненко полетит уже пятый раз и, по плану миссии, он может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Команде предстоит провести более 60 опытов и, минимум, четырежды выйти за пределы станции. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев успел пообщаться с участниками экспедиции.

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