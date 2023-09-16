Время пошло? Начнет ли Финляндия изымать машины с российскими номерами

Литва, Латвия и Эстония уже высказали категоричное «нет» автопутешественникам из России.

Финляндия не будет изымать автомобили с российскими номерами, которые уже находятся на ее территории. Однако, эти машины должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года. Такое заявление сделали финские власти.

Напомним, ранее вслед за другими странами Европы там тоже объявили о введении запрета на въезд зарегистрированных в России легковушек с полуночи 16 сентября. Ограничение не коснется машин наших дипломатов, а также россиян, которые будут въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам.

Литва, Латвия и Эстония уже высказали категоричное «нет» автопутешественникам из России.