Источник: Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 140 0

Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации

Источник: Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

С какой целью он находится сейчас за рубежом?

Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации российского оборонного ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что визит не носит официального военного характера. Напротив, это якобы является межправительственной встречей.

«В ходе [встречи] предлагают системы вооружения», — отмечал источник.

Спикер также заметил, что на встрече сейчас присутствуют высокопоставленные офицеры. Сообщается, что они сами применяли предлагаемое оружие в зоне проведения спецоперации. Также, со слов источника, Суровикин находится в Алжире в качестве почетного гостя и не более того.

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Сенатор Пушков разоблачил фальшь США о передаче ракет ATACMS для Украины
19:11
«Сдулся как шарик»: комик Морозов раскрыл стоимость уменьшения желудка
18:55
Любил наряжаться в нацистскую форму: ФСБ задержала украинца с оружием в Королеве
18:43
Как ВЭФ спасает мировую экономику в период холодной торговой войны
18:29
Президент Финляндии Ниинисте заявил о необходимости сохранения отношений с РФ
18:14
Дистанция 42 километра и 40 тысяч участников: как прошел Московский марафон

Сейчас читают

Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?
Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского
«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России