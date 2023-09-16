Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, а также в завладении чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов

Фото: Reuters / STRINGER

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Шевченковский суд Киева изменил украинскому олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения по части залога. В данный момент он составляет 105 миллионов долларов. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации (СМИ).

Коломойский арестован на два месяца с 2 сентября 2023 года. Раньше залог составлял 13,7 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему приведет на Украине дело против Коломойского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Всего фигурантами дела стали шесть человек.

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