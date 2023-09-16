Оперируют медики: раскрыта личность подозреваемого в перестрелке в Подмосковье

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Подозреваемым в перестрелке с полицейским в Подмосковье оказался предприниматель

Оперируют медики: раскрыта личность подозреваемого в перестрелке в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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Трагедия на Таракановском шоссе унесла жизнь многодетного сотрудника правоохранительных служб.

Полицейские вычислили данные мужчины, который, по предварительным данным, устроил перестрелку с полицейскими на Таракановском шоссе в Подмосковье. Предполагаемым виновником смерти сотрудника Госавтоинспекции стал 52-летний предприниматель на дорогой иномарке, сообщает Mash.

Ночью сотрудники правоохранительных органов заметили на шоссе машину без номеров. Попытка остановить транспортное средство мирными методами ни к чему не привела: инспекторы открыли по «стритрейсеру» огонь. Задержать машину с нарушителем внутри удалось лишь в Солнечногорском округе. В попытке оторваться от преследователей мужчина застрелил одного из сотрудников ГИБДД, за что получил ответную пулю.

Сейчас подозреваемого оперируют врачи. После того, как мужчина придет в себя, ему предстоит допрос. Убитому оперативнику было всего 41 год, у него осталось четверо детей.

О предполагаемом возмутителе спокойствия известно, что ранее он неднократно штрафовался за превышение скорости, а еще, не так давно сменил фамилию, чтобы уйти от долгов. В частности, на иномарку, которой пользовался предполагаемый преступник, был наложен запрет на ее продажу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье преступник застрелил полицейского, уходя от погони.

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Оперируют медики: раскрыта личность подозреваемого в перестрелке в Подмосковье

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