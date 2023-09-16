В Молдавии прощаются с первым президентом страны Мирчей Снегуром

В Молдавии проходит церемония прощания с президентом страны, Мирчей Снегуром. Политический лидер ушел из жизни 13 сентября после затяжной борьбы с болезнью.

Страной Снегур руководил семь лет: с 1990 по 1997 год. В политике он отметился яркими и порой нестандартными решениями. Проводить общественного деятеля в последний путь во Дворец республики пришли десятки его подчиненных и коллег-политиков. Среди тех, кто отметился на траурной церемонии, были Игорь Додон и Зинаида Гречаный.

К гробу, который доставили в централный зал Дворца, тут же выстроилась огромная очередь. Десятки людей изъявили желание лично проститься с президентом, выразив ему свое почтение. Неравнодушные несут к месту траурного прощания цветы и ленты, сообщает Sputnik Молдова.

16 сентября в стране объявили днем национального траура. Похоронить Мирчу Снегура планируют на Центральном кладбище Кишинева.

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